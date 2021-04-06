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14:27

Активиста из Петербурга оштрафовали после участия в форуме "Муниципальная Россия"

фото ЗакС политика Активиста из Петербурга оштрафовали после участия в форуме "Муниципальная Россия"

Мировой судья участка № 90 вынес первое решение по делам петербуржцев, задержанных на форуме "Муниципальная Россия" в Москве. 

Администратор районных пабликов "ВКонтакте" и общественный активист Олег Петров получил штраф 5 тысяч рублей по статье 20.33 КоАП (участие в деятельности нежелательной организации).

Петров рассказал ЗАКС.Ру, что заседание продлилось около 30 минут. Свои интересы он представлял самостоятельно. С решением суда активист не согласен и намерен его обжаловать.

- Я увидел [информацию о форуме] на сайте "Объединенных демократов", приехал к "Объединенным демократам", а мне вменяют участие в какой-то непонятной организации, - заявил ответчик. 

Он сказал, что материалы его дела на две третьих состоят из полицейских рапортов, в которых, в частности, говорится, что "Объединенные демократы" связаны с "Открытой Россией", а та в свою очередь - с Михаилом Ходорковским. 

- Я сказал судье, что осенью буду избираться в ЗакС и там уже буду принимать решение, кто будет мировыми судьями в нашем районе, - добавил Петров. 

До 2015 года он состоял в партии "Яблоко" и несколько раз принимал участие в муниципальных выборах, а также выдвигался в Заксобрание. Он подтвердил ЗАКС.Ру, что намерен идти в городской парламент и в этом году. Петров планирует участвовать в выборах по избирательному одномандатному округу № 8, который сейчас в ЗакСе представляет единоросс Александр Кущак.

Напомним, проект "Объединенные демократы" проводил форум "Муниципальная Россия" 13 марта. Он продлился не более 25 минут, после чего мероприятия сорвала полиция. Были задержаны более 200 человек, в том числе депутаты разных уровней. В отношении большинства их них составили протоколы по статье 20.33 КоАП. Полиция посчитала, что форум организовало движение "Открытая Россия", которая, по мнению правоохранительных органов, связана с признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement. 

Фото: vk.com/Олег Петров


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