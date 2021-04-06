Минобороны потратит свыше 100 млн рублей на покупку авто бизнес-класса

Министерство обороны собирается купить несколько автомобилей бизнес-класс, потратив на эти цели чуть более 113 млн рублей из своего бюджета: соответствующие тендеры (1, 2) появились на портале госказупок. На документы обратило внимание "МБХ медиа".

Оба лота, каждый по 56,7 млн рублей, были опубликованы ещё в марте. Так как конкурс закрыт от рядовых граждан, не представляется возможным узнать ни количество приобретаемых и модельный ряд авто, ни их цену и комплектацию.

Указывается лишь, что транспортные средства понадобились Минобороны "для обеспечения служебной деятельности".

Победитель конкурса должен будет поставить машины до 10 ноября текущего года.

Добавим, в прошлом году на автомобили бизнес-класса из бюджета военного ведомства ушло 88,5 млн рублей.