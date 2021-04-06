Тридцать петербургских археологов обратились к Минкульту и Смольному насчет Охтинского мыса

Представители петербургского археологического сообщества поставили свои подписи под обращением, направленным в Минкульт и городское правительство и посвященным судьбе Охтинского мыса, неопределенность которой их тревожит. Три средневековые крепости, найденные на территории, почти не охраняются, сетуют специалисты, а всего под государственной охраной находится только 20% мыса, что, как и застройка этой местности, для них совершенно недопустимо.

"Сооружения трёх крепостей эпохи Средневековья и Нового времени, занимающие около 80% территории мыса — (около 70 тыс. кв. м) в соответствии с законодательством должны быть реставрированы и сохраняться в полном масштабе, как недвижимые фортификационные объекты, на месте их обнаружения. Именно они могут и должны стать основой нового музея-заповедника", - говорится в письме.

Ранее другая группа градозащитников обрисовала проблемы, связанные с историческим пятачком в центре города, в видеобращении, записанном для президента Владимира Путина. Они жаловались на отсутствие публичного обсуждения будущего мыса и непривлечение к рабочей группе по созданию археологического музея, поддержанного Путиным, руководителя раскопок в середине 2000-х годов. Ранее "Газпром" выражал желание построить здесь бизнес-центр, и чиновники с этим не слишком упорно спорили.