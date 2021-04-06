В Петербург привезли еще одну партию "Спутника V"

Петербургские специалисты получили в свое распоряжение еще 29,7 тысяч доз отечественной вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной центром им. Гамалеи, передает пресс-служба Смольного. Вакцину расфасовали по одной дозе в упаковке, и скоро лекарство распределят между более чем ста действующими в городе прививочными пунктами..

"Пандемия никуда не ушла. Самая надежная защита от коронавирусной инфекции – это социальная дистанция, средства индивидуальной защиты, но в первую очередь - прививка. Призываю всех петербуржцев пройти вакцинацию", - вновь обратился к согражданам губернатор Александр Беглов.

Накануне, в эфире авторской радиопрограммы Беглов рассказал, что прошло уже больше двух недель после его прохождения вакцинации и что он чувствует себя хорошо.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.