Суд передумал выпускать по УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Суд в Волгограде удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей отказать фигуранту так называемого "московского дела" Егору Лесных в условно-досрочном освобождении, которое в январе назначил ему суд низшей инстанции. Основанием для этого стала некая бумага, из которой следует, что в конце прошлого года осужденный оделся не в соответствии с правилами колонии, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на адвоката Эльдара Гароза.

"Что за нарушение формы одежды? Почему они эти документу предъявили только сейчас, а не в первой инстанции? Я думаю, что следующий шаг — обращение в СК с заявлением о фальсификации материалов дела", - отреагировал на решение суда юрист.

По мнению Гароза, он и его беззащитный столкнулись с беззаконием и что решение заслуживает определения "бесчестного и бессовестного".

Напомним, Лесных обвинили в том, что он с группой других участников несанкционированного митинга 27 июля 2019 года повалил на асфальт росгвардейца, защищая от него избиваемого демонстранта. Активисту присудили три года реального срока.