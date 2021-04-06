18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:12

Суд передумал выпускать по УДО фигуранта "московского дела" Лесных

фото ЗакС политика Суд передумал выпускать по УДО фигуранта "московского дела" Лесных

Суд в Волгограде удовлетворил ходатайство прокуратуры, попросившей отказать фигуранту так называемого "московского дела" Егору Лесных в условно-досрочном освобождении, которое в январе назначил ему суд низшей инстанции. Основанием для этого стала некая бумага, из которой следует, что в конце прошлого года осужденный оделся не в соответствии с правилами колонии, передает "МБХ Медиа" со ссылкой на адвоката Эльдара Гароза.

"Что за нарушение формы одежды? Почему они эти документу предъявили только сейчас, а не в первой инстанции? Я думаю, что следующий шаг — обращение в СК с заявлением о фальсификации материалов дела", - отреагировал на решение суда юрист.

По мнению Гароза, он и его беззащитный столкнулись с беззаконием и что решение заслуживает определения "бесчестного и бессовестного".

Напомним, Лесных обвинили в том, что он с группой других участников несанкционированного митинга 27 июля 2019 года повалил на асфальт росгвардейца, защищая от него избиваемого демонстранта. Активисту присудили три года реального срока.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

4 февраля, 11:46 Суд сократил срок фигуранту "московского дела", швырнувшему урной в омоновца

29 января, 12:48 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Лесных по УДО

11 января, 15:23 Егор Жуков готовится запустить новый политический проект о России

25 декабря 2020, 14:51 Распыливший в лицо полицейскому перцовый балончик петербуржец отделался штрафом

18 декабря 2020, 20:18 Фигурант "московского дела" Подкопаев вышел на свободу

18 декабря 2020, 17:20 Суд согласился отпустить фигуранта "московского дела" Подкопаева по УДО

16 декабря 2020, 9:24 Осужденный по "дадинской" статье Константин Котов вышел на свободу

14 декабря 2020, 18:28 Суд снова отказался продлить испытательный срок Егору Жукову

27 ноября 2020, 12:51 Фигуранту "московского дела" Малышевскому отказали в УДО

26 ноября 2020, 18:54 Суд не нашел оснований для выхода Котова по УДО


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Ваймер и Ходосок заявились на праймериз единороссов

20:16 Впервые за полгода депутаты Мосгордумы соберутся на заседании в очном формате

19:40 Муниципал: Петербургские муниципалы готовятся к Земскому съезду в Новгороде

19:31 КПРФ представила предварительный список кандидатов в Госдуму от Петербурга

19:12 Суд передумал выпускать по УДО фигуранта "московского дела" Лесных

18:54 Суд не стал смягчать наказание активистам "Весны" за участие в факельном шествии

18:37 Светлана Прокопьева обжаловала в ВС штраф по делу об оправдании терроризма

18:10 "Водоканал" подвел итоги снежного сезона

17:36 Марину Литвинович исключили из столичной ОНК

17:21 В Петербург привезли еще одну партию "Спутника V"

16:46 Вишневский пытается помешать уничтожению портрета Хармса на улице Маяковского

16:35 Начальник ИК-2 в Покрове объяснил часть проблем Навального отсутствием паспорта

16:22 Тридцать петербургских археологов обратились к Минкульту и Смольному насчет Охтинского мыса

15:45 Макаров поддержал поправки в ФЗ, узаконивающие получение соцуслуг дистанционно

15:31 Малинковича переизбрали руководителем "Коммунистов России" в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru