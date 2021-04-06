18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

19:31

КПРФ представила предварительный список кандидатов в Госдуму от Петербурга

фото ЗакС политика КПРФ представила предварительный список кандидатов в Госдуму от Петербурга

Петербургское отделение КПРФ опубликовало в социальных сетях мартовский спецвыпуск газеты "Питерская Правда". В нем представлены кандидаты, которые, вероятно, будут представлять компартию на выборах в Государственную думу.

Представлены потенциальные кандидаты по семи из восьми петербургских одномандатных округов. Нет представителя только по округу № 216, который сейчас представляет депутат от КПРФ Владимир Бортко

- По 216-му мы пока ведем обсуждения у себя, - прокомментировал ЗАКС.Ру первый секретарь горкома компартии Роман Коненко. - Так получилось, что не было у нас кандидата на тот момент когда кадровая комиссия центрального комитета рассматривала остальные округа.

По словам Кононенко, Бортко в качестве претендента по этому округу не рассматривается.  

Остальные округа:

  • 211 (Восточный) - Ольга Ходунова, лидер фракции КПРФ в ЗакСе и бывший первый секретарь горкома партии;
  • 212 (Западный) - Григорий Меньшиков, заместитель главы МО "Горелово", первый секретарь Красносельского райкома партии; 
  • 213 (Северный) - Ирина Иванова, депутат ЗакСа; 
  • 214 (Северо-Восточный)  - Дмитрий Дмитриев, первый секретарь Калининского райкома партии;
  • 215 (Северо-Западный) - Валерий Бороденчик, депутат местного совета МО "Коломяги"; первый секретарь Приморского райкома партии;
  • 217 (Центральный) - Виктор Беляков, руководитель приемной депутата Госдумы Светланы Савицкой;
  • 218 (Южный) - Валерий Дулеба, депутат местного совета поселка Шушары.

По словам Кононенко, окончательное решение о выдвижении кандидатов примет съезд КПРФ. Однако он отметил, что пока это тот вариант, на котором остановились в городском комитете.

Отметим, что Красносельское районное отделение компартии решило провести народное голосование по определению кандидата по округу № 212, а также по избирательным округам ЗакСа №№ 16-19. Его планируется провести 22 апреля.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:54 Ваймер и Ходосок заявились на праймериз единороссов

20:16 Впервые за полгода депутаты Мосгордумы соберутся на заседании в очном формате

19:40 Муниципал: Петербургские муниципалы готовятся к Земскому съезду в Новгороде

19:31 КПРФ представила предварительный список кандидатов в Госдуму от Петербурга

19:12 Суд передумал выпускать по УДО фигуранта "московского дела" Лесных

18:54 Суд не стал смягчать наказание активистам "Весны" за участие в факельном шествии

18:37 Светлана Прокопьева обжаловала в ВС штраф по делу об оправдании терроризма

18:10 "Водоканал" подвел итоги снежного сезона

17:36 Марину Литвинович исключили из столичной ОНК

17:21 В Петербург привезли еще одну партию "Спутника V"

16:46 Вишневский пытается помешать уничтожению портрета Хармса на улице Маяковского

16:35 Начальник ИК-2 в Покрове объяснил часть проблем Навального отсутствием паспорта

16:22 Тридцать петербургских археологов обратились к Минкульту и Смольному насчет Охтинского мыса

15:45 Макаров поддержал поправки в ФЗ, узаконивающие получение соцуслуг дистанционно

15:31 Малинковича переизбрали руководителем "Коммунистов России" в Петербурге

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru