Петербургские муниципалы готовятся к Земскому съезду в Новгороде

В Петербурге пройдет отбор делегатов, которые представят субъект Федерации на Съезде независимых муниципальных депутатов, назначенном на 22-23 мая. Проходить мероприятие, которое также называют Земским съездом, будет в Новгороде, и северную столицу должны будут представить четыре народных избранника из системы местного самоуправления.

Всего ожидаются делегаты из более тридцати регионов, сообщил депутат МО "Гражданка" Вадим Сафонов, выступающий в качестве члена организационного совета съезда. На роли делегатов претендуют его коллега по округу Ирина Майорова, Алексей Касаткин (МО "Васильевский"), Виталий Боварь (МО "Владимирский Округ"), Светлана Уткина (экс-депутат МО "Финляндский округ"), Дмитрий Горохов (МО "Народный") и Виктор Магер (МО "Шувалово-Озерки"). Судьбу претендентов решит голосование на специальном сайте.

Цель Земского съезда - выработать общие требования для будущей реформы МСУ, предполагающей расширение бюджетов и полномочий муниципалов. Мероприятие организуется за счет добровольных пожертвований.