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20:16

Впервые за полгода депутаты Мосгордумы соберутся на заседании в очном формате

фото ЗакС политика Впервые за полгода депутаты Мосгордумы соберутся на заседании в очном формате

В среду, 7 апреля, депутаты Московской городской думы впервые соберутся в зале заседаний после 30 сентября прошлого года, передает пресс-служба законодательного органа. Накануне те из них, кто хочет присутствовать, прошли тестирование на коронавирус, не показавшее ни одного положительного результата. 

Утверждается, что в помещении будут придерживаться как базовых, так и специальных противоэпидемических ограничений.

Региональные парламентарии "разрешили" себе дискутировать дистанционно в апреле прошлого года, в разгар пандемии, и впоследствии охотно пользовались этой возможностью: за прошедший год состоялось считанное число очных пленарных заседаний.

фото: duma.mos.ru

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