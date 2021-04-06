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6 апреля, 22:44

Депутату ЗакСа Анохину отказали в регистрации на праймериз "Единой России"

фото ЗакС политика Депутату ЗакСа Анохину отказали в регистрации на праймериз "Единой России"

Представитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Андрей Анохин получил отказ в регистрации на предварительное голосование своей партии по отбору кандидатов для участия в выборах в региональный парламент. Информация о соответствующем решении размещена на странице петербургского оргкомитета праймериз. Причины отказа неясны - ссылка на документ на сайте ЕР с отказом Анохину не открывается.

Андрей Анохин подал документы для участия в предварительном голосовании 1 апреля. Депутат планировал баллотироваться в 12-м избирательном округе, который представляет в ЗакСе в нынешнем созыве. В день подачи документов на праймериз Анохин заявлял, что "парламенту нужна перезагрузка". Он также сообщал о том, что  испытывает давление со стороны аппарата ЗакСа, но надеется на народную поддержку. 

Напомним, впервые в ЗакС Анохин избрался в 2011 году. Он шел на выборы от "Справедливой России", но впоследствии ушел к единороссам. В 2016 году ему удалось переизбраться по 12 одномандатному округу. 

Весной и летом 2019 года Анохин активно выступал в поддержку готовившегося к выборам врио губернатора Александра Беглова и резко критиковал оппозиционных депутатов Бориса Вишневского и Максима Резника, выражавших недовольство главой города. В ноябре того же года Анохина исключили из регионального политсовета "Единой России". Позже он неоднократно выражал недовольство тем, что ЗакС отказывается рассматривать его законодательные иницативы. Накануне подачи документов на праймериз депутат сообщил, что его помощников якобы оставили без зарплаты.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Рейтинг персон

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