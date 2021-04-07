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9:47

Скончался языческий жрец Богумил Второй

фото ЗакС политика Скончался языческий жрец Богумил Второй

На 54-м году жизни умер известный российский неоязычник Владимир Голяков, представлявшийся Богумилом Вторым. Об этом 6 апреля сообщили в организации "Схорон еж словен", которую он возглавлял. 

Голяков родился в Ленинграде. Был медбратом в одной из городских больниц, также имел опыт работы сварщиком, трудился на лесозаготовках. В 1991 году основал неоязыческое движение "Схорон еж словен" и стал называть себя верховным жрецом всех славян. 

В 2005 году получил пять лет условно за нападение с молотком на офис правозащитной организации "Мемориал" (позже была признана иностранным агентом). С середины 2000-х принимал активное участие в "Русских маршах". В последний раз возглавил одну из колонн националистов на первомайском шествии в 2019 году. 

Голяков конфликтовал с депутатом-единороссом Виталием Милоновым после того как тот в ноябре 2015 году в Купчино разрубил бензопилой языческих идолов, которых установил Богумил. 

После смерти Голякова его соратники объявили сбор средств на устройство тризны.

Сергей Еремеев


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