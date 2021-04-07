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10:19

"Прошу вас проснуться": ЗакС опять отказался рассматривать инициативу Анохина

фото ЗакС политика "Прошу вас проснуться": ЗакС опять отказался рассматривать инициативу Анохина

Законодательное собрание Петербурга не стало включать в повестку заседания 7 апреля проект федеральной инициативы о кредитной амнистии. Депутат "Единой России" Андрей Анохин внёс её в декабре 2019 года. 

Анохин предлагает простить россиянам все штрафы и пени по взятым кредитам, в том числе ипотечным. По словам депутата, к нему обращается все больше горожан, "жизнь которых превратилась в рабство" из-за взятых кредитов. 

- Прошу вас проснуться и включить данный важный законопроект в повестку, - сказал Анохин с парламентской трибуны. 

"За" включение вопроса высказались 19 депутатов, ещё один воздержался. Остальные не голосовали. Отметим, что на предыдущих заседаниях голосовавших за рассмотрение инициатив депутаты было не больше 10. Включать вопросы Анохина в повестку заседаний в городском парламенте отказываются уже несколько месяцев. 

- Это просто прорыв, - прокомментировал единоросс ЗАКС.Ру голосование на апрельском заседании. 

Напомним, накануне Анохину отказали в участии в праймериз "Единой России" по выдвижению кандидатов на сентябрьские выборы в ЗакС из-за дискредитации. Депутат узнал об этом из смс. Он заявил ЗАКС.Ру, что пока не думал о возможности идти на выборы от другой партии и намерен разобраться в причинах недовольства однопартийцев.

Сергей Еремеев


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