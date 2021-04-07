Инициатива о кадетском образовании в Петербурге прошла второе чтение

Петербургский парламент 7 апреля принял во втором чтении проект регионального закона о кадетском образовании, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Авторы документа Константин Чебыкин, Михаил Барышников и Денис Четырбок (все - "Единая Россия") вместе с Сергеем Трохманенко из Партии роста внесли в текст законопроекта несколько поправок. В частности, уточнили определение понятий "кадетское образование" и "кадетский класс".

Перед голосованием по поправкам с парламентской трибуны выступил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что ему непонятно, как такая инициатива может вызывать сомнения и дискуссии в Смольном. Макаров считает, что поддерживать кадетское образование законодательно необходимо, поскольку против России ведется гибридная война.

- Посмотрите, какая эскалации вооружения происходит в странах, которые находятся под внешним управлением, - отметил Макаров.

Спикер также поручил депутату Денису Четырбоку провести индивидуальные беседы со всеми чиновниками, которые сомневаются в необходимости этой инициативы. Этот закон должен быть модельным для всей страны, добавил он.

Напомним, единороссы подготовили инициативу еще в 2019 году, заявив о намерении утвердить основные начала управления кадетским образованием в регионе. Кроме того, законопроектом устанавливались правила приема учащихся в отдельные бюджетные учреждений и кадетские классы в общеобразовательных школа.

Помимо чиновников Смольного инициативу критиковали также оппозиционные депутаты ЗакСа.

Сергей Еремеев

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