Петербургский ЗакС выступил за правила нахождения животных в продуктовых корзинах

Законодательное собрание Петербурга на заседании 7 апреля утвердило в целом текст федерального законопроекта, согласно которому правительство России должно будет установить правила посещения магазинов и общепита для покупателей с животными.

Документ подготовили депутаты "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок.

В пояснительной записке они указали, что граждане зачастую размещают собак мелких пород в продуктовых корзинах и тележках, "при этом нередко происходит загрязнение тележек и корзинок продуктами жизнедеятельности животных, их шерстью, мехом и прочим".

Ранее Четырбок отмечал, что речи о полном запрете посещения магазинов и кафе с домашними питомцами не идёт.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.