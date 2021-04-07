Милонов просит проверить "Артдокфест" на экстремизм из-за фильма о чеченском гее

Депутат Государственной думы Виталий Милонов обратился в ФСБ с просьбой привлечь учредителей фестиваля документального кино "Артдокфест" к ответственности за экстремизм, передает "Коммерсант".

В частности, претензии парламентария касаются фильма "Тихий голос", повествующего о бойце смешанных единоборств, который вынужден был эмигрировать из Чечни ввиду своей гомосексуальности.

"Содержание фильма носит откровенно экстремистский характер, побуждая к совершению преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды", - указывается в запросе депутата.

Кроме того, Милонов обладает информацией, что организаторы "Артдокфеста" якобы пользуются "щедрой финансовой поддержкой от зарубежных структур, включая зарубежные СМИ, и иностранных государств".

Отметим, ещё 5 апреля организаторы мероприятия были вынуждены отменить показ киноленты из-за поступивших им угроз.

Напомним также, в Петербурге показы "Артдокфеста" были сорваны уже дважды: сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы имевшие место нарушения "антивирусного" законодательства, затем от фестиваля отказался "Лендок".

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