Участников форума "Муниципальная Россия" обвиняют в нарушении санитарных норм

Одну из организаторов сорванного форума "Объединённых демократов", члена "Открытой России" Татьяну Усманову вызвали в суд, где будет рассмотрено её дело по статье 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения), о чём она сама сообщила у себя в Facebook.

Общественный деятель рассказала, что первое, о чём позаботились учредители мероприятия, - это обеспечение безопасности граждан: в зале соблюдалась социальная дистанция, а всем приходящим обязательно выдавали маску и перчатки.

"Где санитарные нормы не соблюдались - так это в автозаках, там люди сидели практически друг на друге. А потом в отделениях полиции, где все провели в небольших залах еще по несколько часов. К сожалению, собрать несколько тысяч человек в Лужниках можно, а пару сотен независимых депутатов в Москве - нельзя. Вирус у нас носит политический характер, как и запреты Роспотребнадзора", - поделилась мнением Усманова.

Напомним, проект "Объединенные демократы" проводил форум "Муниципальная Россия" 13 марта. Он продлился не более 25 минут, после чего мероприятие сорвала полиция. Были задержаны более 200 человек, в том числе депутаты разных уровней. В отношении большинства их них составили протоколы по статье 20.33 КоАП. Полиция посчитала, что форум организовало движение "Открытая Россия", которая, по мнению правоохранительных органов, связано с признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement.