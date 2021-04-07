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12:36

"Все в камере болеют": Суд оставил отца Ивана Жданова в СИЗО

фото ЗакС политика "Все в камере болеют": Суд оставил отца Ивана Жданова в СИЗО

Ростовский областной суд продлил меру пресечения для отца директора Фонда борьбы с коррупцией* Ивана Жданова Юрия, оставив его в СИЗО вплоть до 21 мая в рамках дела о превышении должностных полномочий, передает "МБХ медиа".

В разговоре с изданием адвокат обвиняемого Денис Николаенко заявил о том, что Жданов по-прежнему находится в изоляторе с нарушениями. По словам правозащитника, число содержащихся в одной камере в этом СИЗО могло превышать допустимые нормы. 

"Состояние здоровья у него сейчас не очень, гипертоническая болезнь дает о себе знать, повышенное артериальное давление. Плюс антибиотики принимает, потому что начал простужаться, все в камере болеют, и он переживает", - делится Николаенко, побывавший у своего подзащитного накануне.

Напомним, Иван Жданов сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении его отца 29 марта. Тому инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ. Претензии правоохранителей вызвал период работы Юрия Жданова в администрации посёлка Искателей в НАО. Будучи в составе местной жилищной комиссии, он рекомендовал руководителю посёлка предоставить некой даме квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что семья уже получила жилищную субсидию.

Соратник Алексея Навального назвал произошедшее с отцом – "самым страшным", что случилось в его жизни. Он уверен в политизированности процесса.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента

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