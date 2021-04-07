Макаров: Решение по отказу в регистрации Анохина на праймериз было единогласным

Региональный комитет по организации предварительного голосования по выдвижению кандидатов "Единой России" в Заксобрание отказал в регистрации депутату Андрею Анохину единогласно, заявил 7 апреля председатель комитета и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Прямого ответа на вопрос ЗАКС.Ру, в чем именно заключалась дискредитация партии, из-за которой депутата не допустили до праймериз, спикер не дал.

- Что касается праймериз, в Законодательное собрание подал 151 человек. В Государственную думу - 78 человек, - озвучил последние данные Макаров.

Напомним, о недопуске Анохина до праймериз стало известно накануне вечером. Ранее единоросс несколько раз выступал с критикой Макарова после того как в повестку заседаний ЗакСа отказывались вносить его инициативы.

Сергей Еремеев

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