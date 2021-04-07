"Можно перейти к буйному помешательству": Макаров прокомментировал творчество Manizha

Спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров высказался о тексте песни Russian Woman, с которой певица Manizha должна представить Россию на конкурсе "Евровидение".

- Вы сами-то текст этот читали? - сказал он на брифинге. - Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться и тихо-тихо перейти либо к тихому, либо к буйному помешательству. Я, например, в этом тексте ничего не понял.

При этом председатель городского парламента признал, что далёк от мира шоу-бизнеса.

- Где шоу-бизнес, где "Евровидение" и где полковник! Для меня это совсем другая планета, - заявил он журналистам.

Также, отвечая на вопрос о Manizha, Макаров поздравил с днем рождения спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которую назвал пассионарием.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.