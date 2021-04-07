В аппарате Горизбиркома Петербурга смогут работать не только госслужащие

Штат аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии сможет включать должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы. Соответствующую поправку в городское законодательство ЗакС принял в первом чтении на заседании 7 апреля, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Новые должности могут быть введены для технического обеспечения деятельности СПбИК, говорится в тексте законопроекта.

Согласно другой принятой поправке, в законе "О Санкт-Петербургской избирательной комиссии" будет прописано, что, если срок полномочий СПбИК истечёт в период избирательной кампании или референдума, формирование нового состава комиссии не производится до дня официального опубликования результатов голосования.

Сергей Еремеев