В ЗакСе откроют выставку к 60-летию полёта Гагарина

Ко Дню космонавтики в Мариинском дворце откроется выставка в честь 60-летия первого полёта человека в космос, сообщил журналистам председатель Заксобрания Вячеслав Макаров 7 апреля.

- Уникальная будет выставка, - пообещал Макаров. - Со Смоленской земли, с родины Юрия Алексеевича Гагарина сюда придут уникальные экспонаты. Из академии Можайского тоже обязательно придут уникальные экспонаты, которые до сих пор находились или в учебных лабораториях, или в музее академии.

Спикер сообщил, что экспозиция откроется уже в ближайшие дни.

- Выставка будет посвящена началу освоения – человеком прежде всего – космического пространства, - добавил Макаров.

Напомним, первый полет человека в космос состоялся 12 апреля 1961 года. Советский космонавт Юрий Гагарин пробыл над Землёй 108 минут.

Сергей Еремеев

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