Слова "муниципальный округ" останутся в названиях петербургских МО

Внутригородские муниципальные образования Петербурга не будут переименовывать из-за поправок в федеральном законодательстве. Такое решение городской парламент принял на заседании 7 апреля.

В конце 2020 года прокуратура Петербурга настояла на том, чтобы из названий муниципалитетов были убраны слова "муниципальный округ", поскольку это понятие с другим значением появилось в федеральном законодательстве. Заксобрание утвердило инициативу ведомства в первом чтении 2 декабря.

Ко второму чтению были внесены поправки, которые позволили разрешить противоречие и обойтись без переименования.

- Мы в нашей поправке даем сокращенное наименование, которое, по нашему закону, будет тождественно норме федерального закона, - объяснил ЗАКС.ру депутат "Единой России" Денис Четырбок. - Будет определено, что для наших муниципалитетов можно будет использовать как полное наименование "внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга", так и "муниципальный округ внутригородского муниципального образования город Санкт-Петербург". Мы законодательно приравняли полную формулировку к ее сокращению.

По мнению депутата, это поможет избежать лишних трат на новые вывески, таблички, печати, а также атрибутику.

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