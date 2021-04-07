ЗАКС.Ру подготовил карту округов на выборах в ЗакС и Госдуму в 2021 году

Издание ЗАКС.Ру подготовило карту одномандатных избирательных округов на выборах в Законодательное собрание Петербурга и Государственную Думу в 2021 году. Карта создана на основе соответствующих законов об округах городского и федерального парламентов.

На карте два слоя: ЗакС и Госдума, которые можно переключить с помощью кнопки слева сверху интерактивного окна. При нажатии на каждый округ открывается информация о нем: кто сейчас является депутатом, сколько избирателей на территории и кто уже заявил о своем выдвижении публично или в общении с ЗАКС.Ру.

Издание предлагает всем потенциальным петербургским кандидатам в Законодательное собрание или Государственную Думу сообщить о своих планах по выдвижению в письме по адресу zaks.ru@inbox.ru.

Информация на карте будет регулярно обновляться. После начала регистрации кандидатов в депутаты в карточках округов будут указаны те, кто подал документы в избиркомы документы, а затем - зарегистрированные кандидаты в парламентарии.

В качестве прототипа ЗАКС.Ру использовал карты избирательных округов 2016 года, разработанные Александром Карповым.

Ознакомиться с картой можно по ссылке.