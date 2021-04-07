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15:43

Депутат Егоров покинул "Справедливую Россию"

фото ЗакС политика Депутат Егоров покинул "Справедливую Россию"

Член фракции "Справедливая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Александр Егоров в среду, 7 апреля, получил документ о выходе из партии, сообщили ЗАКС.Ру в партийном бюро.

Парламентарий покинул организацию по собственной инициативе. Собеседники ЗАКС.Ру в петербургском отделении "Справедливая Россия - За Правду" допустили, что депутат примет участие в праймериз "Единой России". 

Сам Егоров подтвердил информацию об уходе и намерении переизбираться в ЗакС. Однако он заявил, что пока не принял решение, будет ли сотрудничать с какой-то другой партией.

- Надо подумать, - добавил депутат.

Руководитель регионального отделения партии Марина Шишкина сообщила, что уход коллеги не связан с идеологическими или личными противоречиями.

- Мне кажется, что это не тот случай, - сказала Шишкина. - Впереди выборы. Нужно все активнее работать с избирателями на округах, и не только на себя, но и на партийный результат, вкладывать человеческие и финансовые ресурсы. Видимо, работать не только на себя Александр Борисович не захотел.  Но тут как в песне поется: "Если уходит невеста, то неизвестно, кому повезло". Печальнее всего будет, если вскоре Александр Борисович появится на выборах в Заксобрание под другими знаменами.

Напомним, Егоров - единственный депутат не из фракции "Единой России", которому удалось выиграть выборы по одномандатному округу. Он шел по округу № 5 в Выборгском районе. 

Егоров более 30 лет проработал оперирующим хирургом-онкологом в онкологическом отделении Санкт-Петербургского городского клинического онкологического диспансера. С 1995 года - врач-онколог высшей квалификационной категории.

В шестом созыве ЗакСа депутат участвует в комитете по законодательству, постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению и  редакционной комиссии.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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