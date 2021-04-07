Путин поменял главу республики Тыва

Российский президент Владимир Путин 7 апреля подписал указ о сложении полномочий с главы республики Тыва. На сайте Кремля указывается, что 54-летний Шолбан Кара-оол (член "Единой России"), возглавлявший национальную республику в течение четырнадцати последних лет, покинул свой пост по собственному желанию.

Сегодня же Путин встречается по видеосвязи с Владиславом Ховалыгом, который уже назначен врио главы региона. Фрагменты встречи показал телеканал "России 24". Назначенец пообещал главе государства, что главным образом займется социально-экономическим развитием вверенного ему субъекта РФ. 53-летний единоросс Ховалыг был мэром Кызыла с 2008 по 2018 годы.

Отметим, что Тыва - одно из излюбленных мест для отдыха Путина. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу они уже не в первый раз побывали в сибирской тайге две недели назад.