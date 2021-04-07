Марченко подал документы на праймериз единороссов

Петербургский депутат из Госдумы Евгений Марченко, представляющий в федеральном парламенте северную часть города, подал заявление для участия в праймериз "Единой России". Он снова намерен попробовать свои силы на выборах в Государственную думу и собирается идти по одномандатному округу №213, от которого избирался и пять лет назад.

"Считаю, что эта процедура полезна. Она позволяет понять, насколько кандидат пользуется поддержкой избирателей, какие шансы у него на выборах. Избиратели имеют возможность активно поддержать своего кандидата. А молодые политики могут попробовать себя в деле", - отозвался он о феномене праймериз.

Мероприятие займет неделю с 24 по 30 мая, для участия в нем гражданам потребуется пройти процедуру подтверждения аккаунта на сайте госуслуг.

До 2016 года Марченко был депутатом петербургского ЗакСа.

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