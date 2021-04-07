Бизнес-омбудсмен рассказал Заксобранию об итогах 2020 года

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге Александр Абросимов 7 апреля выступил на заседании Законодательного собрания с ежегодным докладом. Большая часть выступления была посвящена влиянию пандемии коронавируса на предпринимательскую среду Петербурга. После доклада Абросимов обсудил с депутатами актуальные проблемы бизнеса.

Абросимов рассказал, что столкнулся с ростом количества жалоб, поступающих от представителей бизнеса - в 2020 году их число увеличилось на 36% и достигло 1,2 тысяч. Большинство заявлений связаны с получением государственной поддержки, особенно от представителей сферы культуры, организации досуга и развлечений, транспортной деятельности, здравоохранения и розничной торговли, сильнее всего пострадавших за период пандемии. По данным омбудсмена, 83% предприятий пострадало от ограничительных мер, а воспользовалось государственной помощью лишь 30%.

— Конечно, значительное количество предпринимателей не смогли воспользоваться теми или иными поддержками, но косвенные меры, как ограничение проверок, снижение арендной платы… Они оказали поддержку бизнесу, но бизнес ожидал большего, — ответил Абросимов на вопрос об эффективности мер поддержки бизнеса во время пандемии коронавируса.

По словам омбудсмена, сложности при получении льгот возникли у предпринимателей из-за того, что организации могли рассчитывать на поддержку лишь в тех случаях, когда основной вид деятельности предприятия включен в перечень наиболее пострадавших сфер деятельности. Это вызвало много претензий со стороны представителей бизнеса. Проблему частично удалось решить с помощью внесения 17 июля 2020 года изменений в закон Санкт-Петербурга, которые освобождают от уплаты арендной платы предпринимателей, наиболее пострадавших во время пандемии, не только по основному, но и дополнительному виду деятельности.

В своем докладе Александр Абросимов рассказал об актуальных проблемах, связанных с кадастровыми и имущественными правами, требующими рассмотрения не первый год. К таковым он причислил отсутствие правовых рычагов, которые дали бы добросовестным арендаторам участков, принадлежащих городу, право на продление договоров аренды на особых условиях, без проведения повторных торгов.

Александр Абросимов прокомментировал отказ от единого налога на вмененный доход с 1 января 2021 года. По словам омбудсмена, отмена ЕНВД вызвала значительную нагрузку на предпринимателей, перешедших на упрощенную систему налогообложения.

— Эта нагрузка увеличилась для предприятий практически в 4-5 раз. Что это за собой повлекло? В большинстве своем ИП закрывают и переходят на самозанятых. Это значительное уменьшение предпринимателей, которые работали раньше в налоговом поле и выплачивали налог. Сейчас, при переходе на самозанятых, я думаю, что налоговые поступления в бюджет города сократятся, — подчеркнул Абросимов.

Омбудсмен рассказал о непростой ситуации с инвестиционным климатом Петербурга. Он отметил необходимость создания единой карты инвестора, с помощью которой представители бизнеса могли бы узнать о имеющихся проектах и детали об этапах согласования. На просьбу депутата Александра Рассудова (КПРФ) оценить инвестиционный потенциал города по пятибалльной шкале, Абросимов дал оценку между тремя и четырьмя баллами.

Упомянут был и резонансный законопроект депутата Дениса Четырбока ("Единая Россия") о запрете продажи алкоголя в точках общественного питания площадью меньше 50 кв. м, размещенных в жилых домах. По словам бизнес-омбудсмена, под действие этого закона попало более 500 предпринимателей. Абросимов поблагодарил председателя Заксобрания Вячеслава Макарова и губернатора Петербурга Александра Беглова за более детальное рассмотрение законопроекта. Летом 2020 года губернатор Петербурга подписал закон, запрещающий работу многих заведений общепита в центре города, назвав его потом "поспешностью депутатов". В декабре депутаты Законодательного собрания скорректировали закон, разрешив продажу алкоголя в заведениях площадью не менее 20 кв м. Ограничение в 50 кв м оставили в силе для хрущевок и панельных домов. Бизнес-омбудсмен отметил, что принятые поправки смогли сохранить предприятия общественного питания в центре города и предоставили необходимую временную отсрочку.

текст: Константин Леньков / фото: Михаил Масленников

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