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16:42

В Петербурге начнут работу еще 7 пунктов вакцинации от COVID-19

фото ЗакС политика В Петербурге начнут работу еще 7 пунктов вакцинации от COVID-19

На совещании петербургских чиновников в здании Смольного "медицинский" вице-губернатор Олега Эргашев объявил о развертывании в ближайшие дни и недели еще семи прививочных пунктов, в которых можно будет получить бесплатно вакцинироваться против коронавируса. На данный момент расширение сети пунктов проходит стадию согласовывания с Минздравом. Пока же в городе действуют 134 стационарных пункта, размещающихся в медицинских учреждениях, и вдобавок к ним действуют так называемые передвижные пункты в виде двадцати бригад. Из 12 мобильных пунктов вакцинации 8 действуют в стенах торговых центров.

"Дефицита вакцины нет. Поставки приходят регулярно – только за последние три дня город получил две крупных партии в количестве 74 100 доз. До конца недели ожидаем поставку около 14 тысяч доз вакцины ЭпиВакКороны, которая будет распределена по пунктам вакцинации", - рассказал Эргашев.

По последним данным, из 423 тысяч привившихся петербуржцев обе необходимые инъекции получили свыше 304 тысяч человек.


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