В доме Вавельберга на Невском прошло техническое открытие отеля

На углу Малой Морской улицы и Невского проспекта (дом Вавельберга) накануне, 6 апреля, состоялось техническое открытие гостиницы Wawelberg, для нужд которой историческое здание приспосабливали несколько последних лет, сообщает строительное издание "Канонер".

Проект разработало ООО "АСМ Групп". Ее гендиректор считает, что архитектурный памятник не пришлось существенно переделывать ради нового бизнеса. Отель рассчитан на 79 номеров и, кроме того, на первом этаже будут функционировать два банкетных зала.

Дом Вавельберга в стиле неоклассицизма по проекту Мариана Перетятковича построили в начале Невского в 1912 году.