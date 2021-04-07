Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Муниципал

17:43

Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

фото ЗакС политика Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

Муниципальные депутаты МО "Правобережный" Федор Грудин и Светлана Дмитриева инициировали сбор подписей среди жителей Невского района под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову против золоотвала на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта, сообщил 7 апреля ЗАКС.Ру Грудин. По его словам, автографы людей будут собираться на улице и при поквартирном обходе. Местные жители, которые хотят поставить свою подпись под обращением, могут оставить заявку на сайте, уточнил мундеп.  Он добавил, что инициативу уже поддержали муниципальные депутаты МО "Невский округ" Федор Уткин и МО "Правобережный" Николай Галкин. 

Грудин сообщил, что в обращении к Беглову рассказывается о проблеме золоотвала. Его отходы относятся к IV и III классам опасности, заявил мундеп со ссылкой на исследование экспертной лаборатории Росприроднадзора. В феврале 2021 года Невский районный суд обязал районную администрацию ликвидировать свалку, но в настоящий момент никакие работы не начаты, уверяет Грудин. Поэтому, по его словам, они и решили обратиться к Беглову. В обращении к губернатору местные жители и депутаты просят его проконтролировать ликвидацию золоотвала: 

"Взять ситуацию с Золоотвалом под личный контроль: обеспечить выделение средств для незамедлительной ликвидации и проконтролировать процесс ликвидации незаконной свалки опасных отходов на территории Невского района, в границах Дальневосточного проспекта, улиц Зольная, Складская и Еремеева (земельный участок с кадастровым номером 78:12:0631901:36)". 

Результаты рассмотрения Грудин и Дмитриева просят прислать им на почту. Полученную информацию мундепы обязуются распространить среди подписавших документ местных жителей. 

София Саттарова


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

16:46 В петербургский штаб Навального пришли силовики

15:09 Депутаты МО "Светлановское" хотят установить День огнеборца и День работника торфопредприятий

14:59 ЕР приостанавливает членство в партии арестованного главы павловского Дома ветеранов Щербакова

14:43 В ЛДПР хотят ограничить скорость движения электросамокатов и запретить им ездить по тротуарам

13:45 В Москве оштрафовали журналиста, снимавшего акцию, приуроченную ко дню рождения Путина

13:11 От клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи петербуржцев

12:36 "Все в камере болеют": Суд оставил отца Ивана Жданова в СИЗО

11:03 Правительство Ленобласти рассчитывает переехать в Гатчину к 2024 году

10:43 Милонов просит проверить "Артдокфест" на экстремизм из-за фильма о чеченском гее

9:56 "Желаем всего хорошего": Илью Яшина заочно оштрафовали за участие в форуме "Муниципальная Россия"

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
19:10 Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

18:44 Петербургские университеты увеличили число бюджетных мест

18:34 ЗакС и "прорыв" Анохина

18:16 "Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

18:02 У Навального нашли две грыжи

17:43 Муниципал: Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

17:38 Беглов принес соболезнования родным и близким Ивана Арцишевского

17:18 В доме Вавельберга на Невском прошло техническое открытие отеля

16:46 В петербургский штаб Навального пришли силовики

16:42 В Петербурге начнут работу еще 7 пунктов вакцинации от COVID-19

16:10 Марченко подал документы на праймериз единороссов

16:05 Бизнес-омбудсмен рассказал Заксобранию об итогах 2020 года

15:47 Путин поменял главу республики Тыва

15:43 Депутат Егоров покинул "Справедливую Россию"

15:30 ЗАКС.Ру подготовил карту округов на выборах в ЗакС и Госдуму в 2021 году

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru