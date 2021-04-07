Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

Муниципальные депутаты МО "Правобережный" Федор Грудин и Светлана Дмитриева инициировали сбор подписей среди жителей Невского района под обращением к губернатору Петербурга Александру Беглову против золоотвала на пересечении Зольной улицы и Дальневосточного проспекта, сообщил 7 апреля ЗАКС.Ру Грудин. По его словам, автографы людей будут собираться на улице и при поквартирном обходе. Местные жители, которые хотят поставить свою подпись под обращением, могут оставить заявку на сайте, уточнил мундеп. Он добавил, что инициативу уже поддержали муниципальные депутаты МО "Невский округ" Федор Уткин и МО "Правобережный" Николай Галкин.

Грудин сообщил, что в обращении к Беглову рассказывается о проблеме золоотвала. Его отходы относятся к IV и III классам опасности, заявил мундеп со ссылкой на исследование экспертной лаборатории Росприроднадзора. В феврале 2021 года Невский районный суд обязал районную администрацию ликвидировать свалку, но в настоящий момент никакие работы не начаты, уверяет Грудин. Поэтому, по его словам, они и решили обратиться к Беглову. В обращении к губернатору местные жители и депутаты просят его проконтролировать ликвидацию золоотвала:

"Взять ситуацию с Золоотвалом под личный контроль: обеспечить выделение средств для незамедлительной ликвидации и проконтролировать процесс ликвидации незаконной свалки опасных отходов на территории Невского района, в границах Дальневосточного проспекта, улиц Зольная, Складская и Еремеева (земельный участок с кадастровым номером 78:12:0631901:36)".

Результаты рассмотрения Грудин и Дмитриева просят прислать им на почту. Полученную информацию мундепы обязуются распространить среди подписавших документ местных жителей.

София Саттарова

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