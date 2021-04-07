У Навального нашли две грыжи

Результаты МРТ, сделанной Алексею Навальному в покровской ИК-2, показали наличие у него двух грыж и протрузии, сообщает "Дождь" со ссылкой на адвоката политика Ольгу Михайлову. При этом Навальному не предоставили медицинское заключение, но "на словах дали записать диагноз".

"Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы. <...> При этом он кашляет. Конечно, истощен, потому что продолжает голодовку, пьет только воду. При этом он держится и пытается как-то ободрять нас" - рассказала юрист.

Температура тела у оппозиционера в течение двух последних дней демонстрировала скачки: от 39 до 37 градусов. По словам Михайловой, боли в спине и нижних конечностях, на которые Навальный жаловался первоначально, сохраняются.

Напомним, что голодовку политик объявил из-за регулярного лишения его сна сотрудниками колонии, а также непредоставления ему личного гражданского врача. Накануне при попытке проникнуть на территорию колонии и наконец оказать Навальному квалифицированную медицинскую помощь была задержана его лечащий врач Анастасия Васильева.