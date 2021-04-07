"Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

В Петербурге присудили сутки административного ареста представительнице белорусского землячества Жанне Галеевой по "митинговой" статье 20.2 КоАП за акцию у офиса норвежской компании "Яра". Она против этого решения протестует, о чем говорится в Telegram-канале "Беларусы Санкт-Петербурга".

"Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела в РОВД", - приводится ее цитата.

Суть конфликтной ситуации в том, что 28 марта, по отбытии срока в спецприемнике за другую акцию, Галееву сразу же задержали вновь. Ближайшую после этого ночь она вынужденно провела в полицейском отделе, где ей и выписали протокол, по которому ей дали сутки.