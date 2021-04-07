ЗакС и "прорыв" Анохина

Опального единоросса Андрея Анохина поддержали коллеги, Максим Резник и Вячеслав Макаров поспорили о ядерном вооружении, а Денис Четырбок представил документ, который должен защитить посетителей кафе и ресторанов от собак и кошек. Подробности состоявшегося 7 апреля заседания петербургского парламента - в отчете ЗАКС.Ру.

Заседание Законодательного собрания началось с очередной попытки депутата "Единой России" Андрея Анохина включить в повестку свою инициативу о кредитной амнистии. С конца 2019 года он пытается добиться рассмотрения проекта федерального закона о списании с россиян всех пеней и штрафов по кредитам. Парламент обсуждать этот и другие проекты депутата отказывается под разными предлогами. Его идеи называли популистскими, а документы "сырыми". По официальной версии, единороссы городского парламента не хотят краснеть перед федеральными коллегами за недоработанные законопроекты - большинство вносимых Анохиным документов федеральные и их после принятия в ЗакСе надо будет направлять на рассмотрение в Госдуму.

Однако "не под запись" в Мариинском дворце говорят и другое. Анохин попал в опалу из-за слишком большой лояльности Смольному. Он горячо поддерживал сначала губернатора Георгия Полтавченко, а затем яростней всех в городском парламенте защищал пришедшего ему на смену Александра Беглова. Весной-летом 2019 года, когда город готовился выбрать своего главу, Анохин регулярно и весьма резко высказывался в адрес своих коллег Бориса Вишневского и Максима Резника, главных критиков Беглова. Через два месяца после губернаторских выборов депутата исключили из регионального политсовета "Единой России".

С осени 2020 года отношения между Анохиным и руководством парламента снова обострились. Парламентское большинство отказывалось рассматривать инициативы депутата, он жаловался на "травлю" и давление на своих помощников. Единоросс начал высказываться в поддержку лояльного Смольному телеканала "78", корреспондентов которого после нескольких критических сюжетов под разными предлогами перестали пускать в Мариинский дворец. С начала февраля депутат несколько раз публично оппонировал лично спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову, называя его "врагом парламентаризма".

На попытки Анохина внести в повестку тот или иной законопроект в парламенте реагировали демонстративно безразлично. "За" голосовали обычно 5-6 депутатов, а остальные вообще не нажимали кнопки. Однако 7 апреля предложение рассмотреть вопрос о кредитной амнистии внезапно поддержали сразу 19 человек, еще один воздержался. Это более трети парламента. Для включения вопроса в повестку недостаточно, но в качестве символического жеста выглядело внушительно. Голосовали не только оппозиционные депутаты, но и единороссы, причем, если учесть, что многие оппозиционеры ЗакСа Анохина недолюбливают (в прошлом созыве он разорвал отношения со "Справедливой Россией", в этом - конфликтовал с Резником и Вишневским), можно предположить, что как минимум половина выбравших вариант "за" - единороссы.

- Это просто прорыв, - прокомментировал Анохин итоги голосования.

Отметим, что это первая попытка депутата поставить свой вопрос на голосование с 25 марта, когда губернатор Беглов заявил в телеэфире, что хотел бы видеть спикера Макарова в Госдуме.

После того, как в феврале, единороссы решили изменить регламент ЗакСа, выступлений на отвлеченные темы с парламентской трибуны стало, действительно, меньше. Однако время от времени они случаются. Причем не всегда первыми "уходят в сторону" оппозиционеры. Спикер ЗакСа Макаров, например, рассказал о гибридной войне против России и войсках НАТО, которые, по его словам, уже стоят у рубежей. Парламент в это время готовился рассмотреть во втором чтении законопроект о кадетском образовании, текст которого вызвал неоднозначную реакцию в органах исполнительной власти.

- Посмотрите на постсоветские государства, соседей в том числе, - предложил Макарова, - там же ясно, что внешнее управление. Конечно, если бы не Путин, если бы не эти мероприятия по укреплению вооруженных сил, по сплочению гражданского общества, по сплочению государства, печеньки бы не только на площади раздавали отдельные дамы в рангах дипломатов, на каждом перекрестке бы стояли БТР и БМП натовской раскраски.

Вскоре спикеру пришлось отвечать на высказывания депутата Резника. Оппозиционер заявил, что правительство слишком много средств тратит на армию и силовиков,а не на простых людей.

- Мы все время говорим: "Мы великая держава". Это так. Но давайте сравним себя, великую державу Россию, с великой державой Соединенные Штаты Америки, с точки зрения помощи людям. И увидим, что там на помощь людям выделяется в 86 раз больше средств. При этом - вчерашнее сообщение в средствах массовой информации - Соединенные Штаты на 100 единиц сокращают ядерные боеголовки, а мы их увеличиваем, - сказал Резник.

- Максим Львович, откуда вы это берете? - удивился Макаров.

- Посмотрите средства массовой информации, - посоветовал оппозиционер.

- При чем здесь средства массовой информации? Если средства массовой информации смотреть так, как смотрите вы, то можно сойти с ума через час. Откуда вы эти данные берете?

Вернувшись на свое место, Резник уткнулся в смартфон и очень быстро нашел источник информации - публикацию государственного РИА "Новости". "Согласно обновленным данным, за полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США — сократили на 100", - говорилось в ней. Депутат подошел к Макарову, чтобы показать ему эту публикацию. Он показал смартфон с открытой на нем заметкой вице-спикерам Сергею Соловьеву и Анатолию Дроздову, но председатель парламента информационным сообщением не заинтересовался.

ЗакС решил помочь жителям России, которые страдают от присутствия животных в продуктовых магазинах или кафе. Для решение этого вопроса одобрен текст федерального законопроекта, который подготовили депутаты "Единой России" Сергей Никешин и Денис Четырбок. По задумке парламентариев, правительство России должно получить полномочие разработать правила посещения магазинов и заведений общепита гражданами, имеющими при себе животных. Общаясь с журналистами, Четырбок подчеркнул, что эта инициатива не запретительная. Просто необходимо соблюдать санитарные правила, например, не позволять класть питомцев в продуктовые корзины.

- Это касается и удобства посещения [заведений общепита], поскольку в ресторан вы соответствующим образом одеваетесь, если это приурочено к какому-то случаю. Конечно, не хочется, чтобы ваш стол был опрокинут каким-то достаточно большим и агрессивным питомцем, который захотел вас напугать или захотел, чтобы вы с ним просто поиграли, - отметил единоросс.

Он уточнил, что инициативу уже поддержали в федеральном совете законодателей.

Кроме того, городской парламент принял в окончательном, третьем чтении закон о блокадниках, которые в 1941-1944 годах жили на территории Ленобласти, попавшей в фашистской кольцо. Эти граждане наконец-то смогут получить городские льготы.

Члены Горизбиркома и ТИКов теперь будут обязаны сообщать о конфликте интересов в их деятельности - соответствующие законопроекты прошли первое чтение. Кроме того, в штате Горизбиркома на технических должностях смогут работать не только госслужащие.

Наконец, муниципальные округа Петербурга продолжат называться муниципальными округами. Еще в декабре по настоянию прокуратуры их хотели переименовать из-за изменения федерального законодательства, но ко второму чтению ЗакС нашел более умеренный выход из ситуации, который устроил всех.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников

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