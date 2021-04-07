Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

Петербургский вице-губернатор Александр Бельский ответил на вопросы журналистов относительно своего возможного будущего в кресле спикера ЗакСа, куда его вместо Вячеслава Макарова прочат политологи и политические Telegram-каналы.

"Про меня вообще много чего пишут, но я занимаю свою должность и никуда с нее уходить не собираюсь. И мне даже гипотетически не хотелось бы это обсуждать, потому что это будет некорректно по отношению к самому Вячеславу Серафимовичу", - объяснился он в эфире радиостанции "Комсомольская правда - Петербург".

При этом, рассуждая о способностях Макарова и его потенциальных перспективах, Бельский счел, что его возможный переход в Госдуму определенно принес бы пользу городу на уровне федеральной политики. По слова вице-губернатора, город нуждается в таком представителе и в последнее время "просел с точки зрения федеральной повестки".

"Люди, которые представляют его сейчас в Государственной думе, в целом, справляются, но не в том формате, который нам нужен", - развил он свою мысль.

Напомним, что разговор о возможном отъезде Макарова в Москву начались в конце марта после того, как на пользу от такого кадрового решения публично намекнул губернатор Александр Беглов. Подробнее об этом читайте в материале ЗАКС.Ру.

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