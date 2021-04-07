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7 апреля, 20:54

Суд в Москве отменил домашний арест части фигурантов "санитарного дела"

фото ЗакС политика Суд в Москве отменил домашний арест части фигурантов "санитарного дела"

Суд в Москве смягчил меру пресечения проходящим по так называемому "санитарному делу" Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускусу. Рассмотрев апелляции, суд заменил оппозиционерам домашний арест на запрет определенных действий, передает "МБХ Медиа". 

Всего по делу, возбужденному после столичных протестов 23 января, проходит двенадцать человек. Ранее запрет определенных действий назначили другим соратникам Алексея Навального - Анастасии Васильевой и Николаю Ляскину.

Как пишет издание, эвакуация суда не позволила 7 апреля рассмотреть дела других фигурантов - в частности, Киры Ярмыш и Марии Алехиной. Заседания по их апелляциям перенесли.

Напомним, что оппозиционным политикам и активистам вменяют организацию многотысячной несанкционированной акции протеста 23 января в условиях пандемии и связанного с ней запрета на публичные мероприятия. Примечательно, что этот запрет не помешал властям собрать "Лужники" на очередную годовщину присоединения Крыма в марте.

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