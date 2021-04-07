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7 апреля, 20:59

Полиция изъяла листовки из штаба Навального в Петербурге

фото ЗакС политика Полиция изъяла листовки из штаба Навального в Петербурге

Вечером 7 апреля в петербургский штаб Алексея Навального с обыском приехали полицейские. Результатом стало изъятие восьми тысяч листовок с текстом "Россия будет счастливой". В них эксперты МВД будут искать следы экстремизма. Сотрудники полиции приехали в половину пятого. Координатор штаба Ирина Фатьянова рассказала ЗАКС.Ру, что предлогом для обыска стало заявление в КУСП. 

- У них жалоба в КУСПе, якобы здесь хранятся пиротехнические средства и экстремистская литература, агитационные материалы. Брали паспорта у всех, кто здесь присутствовал: сотрудники, волонтеры, простые люди, которые зашли. Никого не выпускали, — сообщила женщина. 

Фатьянова рассказала, что сотрудники правоохранительных органов долго не могли найти понятых. Сначала силовики привели двух мужчин, которые выглядели пьяными — они шатались, а речь их была несвязной. На замечания о том, что понятые могут быть пьяны, сотрудник полиции ответил, что не видит признаков опьянения, но, посоветовавшись с коллегой, решил найти других понятых. Ими оказались парень с девушкой.

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В ходе обыска сотрудники изъяли около восьми тысяч листовок. Сотрудники штаба получили материалы накануне и только начинали нарезать листовки, когда пришли полицейские. Около восьми часов вечера сотрудники полиции вышли из штаба и погрузили коробки с агитацией в багажник служебного автомобиля. 

Глава петербургского штаба рассказала, что ей с особым трудом удалось найти типографию, которая согласится печатать агитационные материалы. До этого "навальнистам" отказали восемь типографий.

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Константин Леньков

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