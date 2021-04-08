18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2021

Новости

9:31

В Эрмитаж поступила "государственная" жалоба на обнажённые скульптуры

фото ЗакС политика В Эрмитаж поступила "государственная" жалоба на обнажённые скульптуры

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский известил, что в музей с жалобой на обнажённые скульптуры обратилось некое государственное ведомство, что, по его словам, являет собой прецедентный случай.

"Когда-то я смеялся, когда нам говорили: соберите все ваши обнажённые скульптуры и повесьте знак "18+", чтобы детей наших не развращать. [Но] это уже официальная жалоба, которая нам пришла из официальных органов, и мы на это отвечаем", - цитирует Пиотровского "Деловой Петербург".

Глава Эрмитажа не конкретизировал ведомство, пожаловавшееся на "неприкрытые" скульптуры, уточнив лишь, что, по мнению чиновников, статуи якобы могут оказать негативное воздействие на детей.

В то же время, отметил Пиотровский, руководство музея привыкло сталкиваться со множеством жалоб, в том числе - агрессивных. Он связал это с тем, что за последние годы Эрмитаж стал более интерактивным.

Подписывайтесь на ЗакС.Ру:
Яндекс.Дзен
Телеграм
 Яндекс.Новости
Все материалы по теме

7 апреля, 17:43 Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

7 апреля, 16:46 В петербургский штаб Навального пришли силовики

7 апреля, 15:09 Депутаты МО "Светлановское" хотят установить День огнеборца и День работника торфопредприятий

7 апреля, 14:59 ЕР приостанавливает членство в партии арестованного главы павловского Дома ветеранов Щербакова

7 апреля, 14:43 В ЛДПР хотят ограничить скорость движения электросамокатов и запретить им ездить по тротуарам

7 апреля, 13:45 В Москве оштрафовали журналиста, снимавшего акцию, приуроченную ко дню рождения Путина

7 апреля, 13:11 От клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи петербуржцев

7 апреля, 12:36 "Все в камере болеют": Суд оставил отца Ивана Жданова в СИЗО

7 апреля, 11:03 Правительство Ленобласти рассчитывает переехать в Гатчину к 2024 году

7 апреля, 10:43 Милонов просит проверить "Артдокфест" на экстремизм из-за фильма о чеченском гее


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
9:47 Петербург получил почти 14 тысяч доз вакцины "ЭпиВакКорона"

9:31 В Эрмитаж поступила "государственная" жалоба на обнажённые скульптуры

7 апреля, 20:59 Полиция изъяла листовки из штаба Навального в Петербурге

7 апреля, 20:54 Суд в Москве отменил домашний арест части фигурантов "санитарного дела"

7 апреля, 20:22 Навальный рассказал о способах дискредитации его голодовки

7 апреля, 19:43 Активисты вновь выявили размещение отходов на "закрытой" свалке у реки Оккервиль

7 апреля, 19:10 Бельский пока не готов поменять свою должность на пост спикера ЗакСа

7 апреля, 18:44 Петербургские университеты увеличили число бюджетных мест

7 апреля, 18:34 ЗакС и "прорыв" Анохина

7 апреля, 18:16 "Мне дали сутки ареста, но я их уже отсидела": Суд в Петербурге снова наказал белорусскую активистку

7 апреля, 18:02 У Навального нашли две грыжи

7 апреля, 17:43 Муниципал: Муниципальные депутаты Невского района собирают подписи против золоотвала на Дальневосточном проспекте

7 апреля, 17:38 Беглов принес соболезнования родным и близким Ивана Арцишевского

7 апреля, 17:18 В доме Вавельберга на Невском прошло техническое открытие отеля

7 апреля, 16:46 В петербургский штаб Навального пришли силовики

Предыдущие новости

Регионы



© ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru