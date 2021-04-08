В Москве суд вернул прокуратуре протокол на участника форума "Муниципальная Россия"

Мировой суд Измайловского района Москвы решил возвратить в прокуратуру протокол, оформленный на участвовавшего в форуме "Муниципальная Россия" башкирского активиста Руслана Нуртдинову, ввиду наличия в нём процессуальных нарушений, передает "МБХ медиа".

Нуртдинову инкриминируют ст.20.33 КоАП - осуществление деятельности на территории России нежелательной организации.

Напомним, проект "Объединенные демократы" организовал форум "Муниципальная Россия", который состоялся 13 марта. Мероприятие продлилось не более 25 минут, после чего его сорвала полиция. Были задержаны более 200 человек, в том числе депутаты разных уровней. В отношении большинства их них составили протоколы по статье 20.33 КоАП. Полиция посчитала, что форум организовало движение "Открытая Россия", которая, по мнению правоохранительных органов, связано с признанной нежелательной организацией Open Russia Civic Movement.