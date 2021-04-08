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11:45

Роспотребнадзор решил подать в суд на "Артдокфест" из-за нарушения "антивирусных" правил

фото ЗакС политика Роспотребнадзор решил подать в суд на "Артдокфест" из-за нарушения "антивирусных" правил

Петербургское управление Роспотребнадзора собирается обратиться с иском в суд, требуя привлечь к ответственности организаторов фестиваля документального кино "Артдокфест" в лице городского подразделения общественной организации "Союз кинематографистов Российской Федерации", нарушивших, по мнению ведомства, "антивирусные" предписания Смольного.

Речь идёт о мероприятии, происходившем в Доме кино и сорванном полицией.

В Роспотребнадзоре указали, в частности, что организаторы не обеспечили условия для соблюдения соцдистанции присутствующих, не обращали внимания на использование гражданами СИЗ, не обеззараживали воздух в помещениях, не установили дозаторы с антисептиком на входах.

Ввиду несоблюдения обозначенных выше норм Роспотребнадзор составил протоколы по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ ("Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения").

Напомним, в Петербурге показы "Артдокфеста" были сорваны уже дважды: сначала Роспотребнадзор опечатал залы Дома кино, указав на якобы имевшие место нарушения "антивирусного" законодательства, затем от фестиваля отказался "Лендок". В Москве, между тем, не без перипетий, но сеансы фестиваля всё же прошли.

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