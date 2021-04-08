Отца Ивана Жданова этапировали в Архангельскую область

Пребывающего под арестом отца директора ФБК* Ивана Жданова Юрия отправили для проведения следственных мероприятий из Ростовской в Архангельскую область, уведомил "МБХ медиа" его адвокат Денис Николаенко.

"Ясно почему — там находится орган расследования. Им удобнее так, чтобы он находился там. Во-вторых, преступление, в котором он обвиняется, совершено в Ненецком автономном округе, а там нет СИЗО. СИЗО только в Архангельске, поэтому им удобнее, чтобы он находился там, чтобы с ним работать. Чтобы он всегда был под рукой. Собственно, поэтому его и арестовали. Нас не уведомляли, я в СИЗО узнал сейчас, что его утром туда отправили. Даже вещи не успели передать дополнительные", - поделился Николаенко.

Адвокат добавил также, что со своим подзащитным он планирует встретиться в грядущую субботу.

Напомним, Иван Жданов сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении своего отца 29 марта. Ему инкриминируют ч. 1 ст. 281 УК РФ. Претензии правоохранителей вызвал период работы Юрия Жданова в администрации посёлка Искателей в НАО. Будучи в составе местной жилищной комиссии, он рекомендовал руководителю посёлка предоставить некой даме квартиру по договору социального найма, однако позднее выяснилось, что семья уже получила жилищную субсидию.

Соратник Алексея Навального назвал произошедшее с отцом – "самым страшным", что случилось в его жизни. Он уверен в политизированности процесса.

*Российские власти считают ФБК организацией, выполняющей функции иностранного агента