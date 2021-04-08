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13:15

Горизбирком одобрил смену партийных членов нескольких ТИК

фото ЗакС политика Горизбирком одобрил смену партийных членов нескольких ТИК

Санкт-Петербургская избирательная комиссия одобрила замену членов восьми территориальных избиркомов. Решения приняты на заседании 8 апреля.

Член ГИК от "Справедливой России" Екатерина Фесик сообщила, что заявление на выход из ТИК №10 подала Людмила Дмитриева, которую в комиссию выдвинула КПРФ. Вместо нее КПРФ предложила Алию Давыдову, сказала Фесик. 

Из ТИК №31 решил выйти представитель "Справедливой России" Александр Новиков, ему на замену партия предложила Вячеслава Зеленчука, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. В ТИК №35 вместо Виктории Феоктистовой представлять "Единую Россию" будет Виктория Крылова. В ТИК №39 вошел представитель ЛДПР Георгий Валиев, заняв место Андрея Сексенбаева. Последний перешел в ТИК №37 вместо Сергея Маркова. 

В ТИК №49 "Справедливую Россию" теперь будет представлять Олеся Дружинина вместо Владислава Горского, ТИК №51 Михаил Петухов вместо Ивана Попова, в ТИК №61 Анна Черкасс вместо Сергея Попова. Из ТИК №64 вышел Юрий Владимиров, которого в состав комиссии выдвинули "Патриоты России". Нового члена территориального избиркома ГИК не назначил, решив объявить сбор предложений до 23 апреля. 

Напомним, до 24 апреля Горизбирком планирует сформировать новые состав ТИКов от 1 до 30 - их полномочия уже истекли. Некоторые из них будут отвечать за выборы депутатов Государственной Думы в 2021 году. 

София Саттарова

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