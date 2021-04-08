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13:32

В ЗакСе предлагают упростить порядок выбора между денежной компенсацией и соцпакетом

фото ЗакС политика В ЗакСе предлагают упростить порядок выбора между денежной компенсацией и соцпакетом

Депутаты петербургского Законодательного собрания от фракции "Единая Россия" Елена Киселева, Денис Четырбок, Александр Тетердинко и Галина Назарова выступили с инициативой внести коррективы в закон "О государственной социальной помощи", которые бы упростили гражданам порядок выбора между денежной компенсацией и социальным пакетом.

Законопроект разработан для оптимизации процедуры предоставления гражданам набора соцуслуг, следует из пояснительной записки к документу. Речь идёт об обеспечении нуждающихся лекарственными препаратами, путёвками в санатории и комплексной оплате проезда к месту лечения.

"Нередки ситуации, когда гражданин, отказавшийся от получения социальных услуг по каким-либо объективным причинам, вновь нуждается в их предоставлении, например, в связи с резким ухудшением состояния здоровья, но вынужден ожидать окончания текущего года, чтобы у него возникло право снова их получать", - указали парламентарии.

В связи с обозначенной выше проблемой депутаты и выступают за то, чтобы гражданин получил право подавать заявление о возврате необходимых ему соцуслуг в любой день в году.

Высказался о законопроекте и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, напомнивший, что на сегодняшний день у россиян есть право выбирать между денежной компенсацией и соцпакетом: проблема заключается лишь в том, что скорректировать своё решение до сих пор не представляется возможным.

"Может возникнуть ситуация, когда человек будет нуждаться именно в социальном пакете, в который входят в том числе бесплатные медикаменты, санаторно-курортное обслуживание, бесплатный междугородный проезд к месту лечения и обратно. Мы предлагаем, чтобы гражданин при ухудшении своего здоровья мог в любой момент подать заявление на получение набора социальных услуг. Такой шаг должен обеспечить системе социальной защиты необходимую гибкость и своевременность оказания помощи", - приводит комментарий Макарова пресс-служба Заксобрания.


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