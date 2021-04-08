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13:59

Суд оставил под домашним арестом четверых фигурантов "санитарного дела"

фото ЗакС политика Суд оставил под домашним арестом четверых фигурантов "санитарного дела"

Городской суд Москвы не стал изменять меру пресечения для фигурантов "санитарного дела" Марии Алёхиной, Киры Ярмыш, Олега Степанова и Дмитрия Барановского, оставив их под домашним арестом, информирует "МБХ медиа".

"Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы без удовлетворения", - сообщили в инстанции.

Кроме того, сегодня должны рассмотреть апелляции на продление запрета определенных действий в отношении главы "Альянса врачей"* Анастасии Васильевой и сотрудника ФБК** Николая Ляскина.

"Никакой логики здесь нет. Само "санитарное дело" нелогичное, возбуждено вне требований закона. Мне неизвестно, почему суд принял такое решение. С точки зрения права объяснить мне это невозможно. В кассационном порядке подлежит обжалованию постановление", - представил свою позицию адвокат Алёхиной Даниил Берман.

Днём ранее, напомним, Любови Соболь, Олегу Навальному, Люсе Штейн и Константину Янкаускасу отменили домашний арест, наложив запрет на ряд действий: так, им нельзя выходить из квартиры с 20:00 по 06:00 следующего дня, общаться с лицами, проходящими по делу в качестве свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых. 

* "Альянс врачей" выполняет в России функцию НКО-иноагента

** ФБК выполняет в России функцию НКО-иноагента

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