Волонтера штаба Навального арестовали на 10 суток за нахождение у стен ИК-2 Покрова

Районный суд в Петушках Владимирской области отправил на 10 суток в спецприёмник волонтера штаба Алексея Навального Кристину Рамирес за пребывание у покровской ИК-2, где отбывает наказание политик, уведомляет "Апология протеста".

Девушке инкриминировали ч. 3 ст. 20.2.2 КоАП (Организация массового пребывания граждан, повлекшая нарушение общественного порядка, на территории, прилегающей к колонии).

Рамирес задержали у стен ИК-2 накануне, 7 апреля. Ночь она провела в отделе полиции. Адвокат активисты сообщил, что в её протоколе говорилось, что в акции перед исправительным учреждением участвовали около ста человек - то есть составлявший документ полицейский скопировал написанное коллегой ещё 6 апреля, когда у колонии действительно находилось довольно много граждан.

Напомним, акция "Альянса врачей"* и активистов прошла 6 апреля у стен покровской ИК-2. Главное требование присутствовавших - допустить к Навальному врачей "извне". Как раз из-за недопуска специалистов политик объявил ранее голодовку. Результаты МРТ, сделанной в тюремной больнице выявили у него две грыжи и протрузию.

Около десяти участников встречи также арестовали.

*"Альянс врачей" выполняет в России функцию НКО-иноагента