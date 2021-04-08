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15:53

Невзоров: Смешно в эпоху развитого путинизма планировать фестивали документального кино

фото ЗакС политика Невзоров: Смешно в эпоху развитого путинизма планировать фестивали документального кино

Публицист Александр Невзоров прокомментировал отмену кинофестиваля "Артдокфест" в Петербурге, сочтя из ряда вон выходящим событием не решение властей, а надежды интеллигенции на возможность проведения такого мероприятия. По мнению Невзорова, петербургская интеллигенция не может понять, что "той страны, к которой они привыкли, снова нет" и что она необычайно благодушна. Согласно его саркастическому замечанию, у силовиков, курирующих фестиваль, могли возникнуть проблемы со здоровьем из-за того "вольнодумства в документалках", что они увидели.

"Вообще смешно конечно в эпоху развитого путинизма доказывать что-то и планировать фестивали документального кино. Это абсурдная мысль. Они что, не понимают, где они живут? Они упрекают Путина и Кремль в том, что тот живет в каком-то волшебном выдуманном мире, а в каком мире они живут сами?", - рассудил эксперт в авторской радиопрограмме.

Напомним, формальным основанием для отмены фестиваля стала опасность распространения коронавируса. Региональное управление Роспотребнадзора даже подало иск к организаторам фестиваля. Несмотря на это, в Москве "Артдокфест" никто запрещать не стал.

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