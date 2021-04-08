Первые петербургские сады и парки открылись после просушки

Девять из 87 закрытых на весеннюю просушку петербургских скверов и парков открылись по решению комитета по благоустройству. Чиновники сочли приемлемым состояние дорожек в парках Екатерингоф, Брестском парке, парке Боевого братства, а также Георгиевском сквере, саду Веры Слуцкой, Румянцевском, Благовещенском, Шкиперском и Палевском садах.

Скорее всего, уже завтра откроется для прохожих Малый Ильинский сад в Красногвардейском районе.

Согласно регламенту, традиционную ежегодную просушку проводят с 25 марта по 1 мая, но при благоприятных погодных обстоятельствах возможно досрочное открытие тех или иных зеленых зон Петербурга.