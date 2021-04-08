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18:11

КИО выдал сто разрешений для летних кафе

фото ЗакС политика КИО выдал сто разрешений для летних кафе

Владельцы первых ста заведений общепита, желающие на летний сезон открыть террасу для посетителей, получили в упрощенном порядке бесплатные разрешения от чиновников из комитета имущественных отношений.

"Упрощенный порядок размещения уличной мебели при стационарных предприятиях общественного питания будет действовать в этом году с 1 мая по 15 октября. С 1 апреля Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга принимает заявления от рестораторов", - гласит сообщение от профильного комитета.

Механизм выдачи таких разрешений разработали прошлым летом, когда пандемия стала спадать и власть, в том числе под давлением малого бизнеса, отказалась от строгого локдауна, дав открыться уличным кафе. КИО в 2020 году подготовил законопроект, который увеличивал срок работы летних кафе в Петербурге на 20 дней, с 16 апреля по 30 октября.

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