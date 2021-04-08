ФАС попросила владельцев заправок объяснить рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась ростом розничных цен на бензин и дизельное топливо с начала года и запросила у владельцев АЗС предметное и детальное письменное обоснование этому явлению, передает "Интерфакс". Интерес ведомства обусловлен, как говорят в его пресс-службе, целой рядом случаев недобросовестной конкуренции.

"24 марта Пермское УФАС выдало предупреждение о снижении розничных цен на бензин компании "ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт". 26 марта компания отчиталась об исполнении предупреждения службы и снижении розничных цен на этих АЗС до общего уровня в регионе", - приводится пример удачного давления на бизнес со стороны антимонопольщиков.

Информацию о рассылке писем подтвердил Российский топливный союз, но не подтвердили источники информагентства в нефтяных компаниях.