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19:30

В Петербурге задержали еще одного другоросса

фото ЗакС политика В Петербурге задержали еще одного другоросса

Активиста незарегистрированной партии "Другая Россия Э.В. Лимонова" Игоря Яковлева на его рабочем месте задержали петербургские полицейские, сообщается в паблике политической организации.

Ранее на неделе та же судьба постигла его единомышленника Никиту Челищева. Суд над ним после оформления по "митинговой" статье 20.2 КоАП перенесли на следующую неделю.

Вероятнее всего, задержания связаны с недавней акцией протеста у здания МИД на набережной Кутузова, которую лимоновцам удалось беспрепятственно провести. Активисты установили у дверей ведомства куклу и повесили плакат с обидными для чиновников словами. По мнению партии, российские дипломаты недостаточно активно защищают русскоязычное население в соседних странах и вместе с тем поддерживают доброжелательные отношения с недружественными, по мнению другороссов, режимами.

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