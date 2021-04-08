Суд отправил в СИЗО подозреваемого в покушении на мошенничество на 51 млн рублей

Суд в Петербурге на два месяца поместил в СИЗО Тихона Колесникова, задержанного по делу о мошенничестве и якобы принявшего, по версии следствия, 51 млн рублей наличными от гендиректора одной из нефтяных компаний.

"Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Тихона Колесникова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Покушение на мошенничество"). Суд ходатайство удовлетворил", - гласит сообщение от объединенной пресс-службы судов.

Напомним, что 70-летний пострадавший пожаловался на то, что его вынудили снять со счетов крупную сумму телефонными звонками якобы из банка, что он и сделал. После этого он пошел на встречу в Центральном районе с неизвестным мужчиной, звонившим ему, и отдал ему сумку с наличностью. Ни отделений банков, где гендиректор неназванной компании снимал деньги, ни примет своего собеседника он не помнил, поскольку его "разум был затуманен".