Думские выборы по проторенной тропе ТИКов

Санкт-Петербургская избирательная комиссия выбрала территориальные избиркомы, которые могут стать ответственными за выборы депутатов Государственной Думы в 2021 году. Составы шести из этих ТИК еще только планируется сформировать, но две комиссии имеют полноправные действующие составы, которые могут проводить голосование за федеральных парламентариев. Кто входит в эти территориальные избиркомы - в материале ЗАКС.Ру.

Список территориальных избирательных комиссий, которым Горизбирком хочет поручить организацию выборов в петербургских округах в Госдуму, утвержден Санкт-Петербургской избирательной комиссией на заседании 8 апреля. ГИК предлагает передать организацию голосования в одномандатном округе 211 (Невский район и часть Центрального района) ТИК №53, в округе 212 - ТИК №8, в округе 213 (Выборгский район и часть Калининского района) - ТИК №35, в округе 214 - ТИК №4, в округе 215 - ТИК №28, в округе 216 - ТИК №16, в округе 217 - ТИК №29, в округе 218 - ТИК №19. Пока это не окончательное решение, последнее слово остается за Центризбиркомом, который точно определит, кто будет отвечать за выборы в Государственную Думу по округам. На прошлых выборах в Госдуму за голосования в округах тоже отвечали территориальные избиркомы.

Член Санкт-Петербургской избирательной комиссии от Партии роста Алексей Березин предложил вместо ТИК №29 отдать организацию выборов в 217-м округе ТИК №61, так как к 29-му территориальному избиркому у ГИКа ранее были претензии, но большинство членов городской комиссии его не поддержали.

Сейчас в Петербурге всего 64 территориальных избирательных комиссии. Горизбирком будет формировать заново составы с 1-го по 30-й ТИК, так как их полномочия вскоре истекают. Новые комиссии планируется собрать до 24 апреля. Остальные территориальные избиркомы сформированы весной-летом 2020 года - их полномочия закончатся только в 2025 году. То есть ТИК №53 и ТИК №35 будут работать во время выборов в Госдуму в действующем составе, если кто-то из членов комиссий не решит досрочно сложить полномочия.

Округ Северный

Территориальный избирком №35 сформирован 5 июня 2020 года. Главой комиссии ГИК решил назначить Надежду Маркову, которая до этого руководила избиркомом муниципального образования "Шувалово-Озерки". ИКМО Маркова возглавляла в том числе во время муниципальных выборов 2019 года. Тогда комиссия "тайно" назначила голосование, уведомив Горизбирком о своем решении только после начавшегося скандала.

В 2019 году ряд муниципальных образований принимали решение о начале избирательной кампании в округе, но широкую общественность об этом не извещали. С момента старта кампании у потенциальных кандидатов есть только 20 дней для подачи всех необходимых документов в избирком. Если о начале приема документов не знать, то можно потерять несколько необходимых для выдвижения дней, не успеть подготовить все бумаги и потерять возможность участвовать в выборах.

Уже после дня выборов в 2019 году ИКМО "Шувалово-Озерки" решило пересчитать итоги голосования. В итоге в совете муниципалитета большинство голосов досталось представителям "Единой России".

На это, при формировании ТИКа №35 обратила внимание член ГИК от "Яблока" Ольга Покровская. По ее мнению, пересчет голосов в избиркоме "Шувалово-Озерки" вызывал сомнения.

- Я думаю, если мы ее (Надежду Маркову - прим. ЗАКС.Ру) оставим в составе, тем более что она предлагается в председатели, то это будет не совсем комплиментарно по отношению к нам оценено со стороны общества, - заявила тогда Покровская.

Однако, большинство членов Горизбиркома все же одобрили Маркову в качестве главы ТИК №35. При этом, в состав комиссии ее выдвинула партия "Родина", а муниципалитет предложил Наталью Малахову, которая стала заместителем председателя ТИК.

Территориальный избирком №35 будет организовывать выборы в думском округе 213. Сейчас депутатом от него является член "Единой России" Евгений Марченко, который уже изъявил желание вновь переизбраться по этой территории в Госдуму.

После муниципальной кампании 2019 года глава Центризбиркома Элла Памфилова обвинила Марченко во вмешательстве в выборы. На территории 213 округа находится 12 муниципалитетов, в том числе "Шувалово-Озерки".

Во время прошлой кампании по выборам в Госдуму в 2016 году Наталья Грязневич от партии "ПарНаС" и Наталья Грэйс от "Справедливой России", тоже выдвигавшиеся по 213 округу, подали иск в суд с требованиям снять с выборов Марченко. Кандидатки заявили, что он якобы проводил свою агитацию с нарушениями. Суд в иске Грязневич и Грэйс отказал. На агитацию этих кандидаток в свою очередь поступали жалобы от жителей Калининского и Выборгского районов, между собой Грязневич и Грэйс тоже конфликтовали из-за агитационных материалов. Все трое в итоге все же попали в бюллютени. Хотя на одном избирательном участке округа произошла нестыковка - избирателям выдали неправильные листы для голосования, сообщала Грязневич. По ее словам, две урны из-за этого пришлось забраковать. Наблюдатель от Грэйс в день голосования сообщала о вероятных вбросах бюллетеней.

Марченко победил в 2016 году с большим перевесом. Он получил более 59 тысяч голосов, тогда как его соперники набрали не более 17 тысяч голосов.

Округ Восточный

Территориальный избирком №53 возглавляет Анна Дрозд, которую в комиссию выдвинула "Единая Россия". До этого руководительница ТИКа главенствовала в ИКМО "Народный". Муниципальный избирком на выборах 2019 года выдал петербуржцам на одном из участков бюллетени с другого округа. Также Дрозд была заместителем главы местной администрации МО "Народный" в 2019 году, что следует из опубликованного отчета о доходах и имуществе сотрудников муниципалитета. Главой администрации тогда был Вадим Бушин, который успешно прошел выборы и в 2019 году возглавил муниципалитет.

Компанию Дрозд в территориальном избиркоме составляют бывшие члены ИКМО "Рыбацкое": замглавы муниципального избиркома Максим Одинцов, секретарь Екатерина Резникова, члены комиссии Илья Шкандыбин и Сергей Севастьянов. Последний в составы избиркомов шел по предложению "Справедливой России" и, судя по всему, в отличии от своих коллег, никакого отношения к местной администрации не имеет. Как следует из информации сайта МО "Рыбацкое", Одинцов является руководителем отдела закупок, Резникова - руководителем социального отдела, а Шкандыбин - заместитель главы администрации.

В 2019 году эти люди организовывали выборы муниципальных депутатов "Рыбацкого". Изначально в совет проходил самовыдвиженец Максим Плюснин, но после пересчета голосов его соперница и действовавший тогда депутат от "Единой России" Ольга Галактионова получила 100 голосов избирателей.

Округ 211, в котором ТИК №53 организует выборы, сейчас в Госдуме представляет Игорь Дивинский от "Единой России". До избрания в парламент он был вице-губернатором Петербурга, отвечающим за связи с федеральными органами власти и субъектами.

В день голосования в 2016 году на одном из участков 211-го думского округа избиратели якобы нашли себя в списках на надомное голосования, хотя такого пожелания не высказывали, рассказывал один из кандидатов в депутаты. Также сообщалось о выносе резервных бюллетеней с избирательного участка в округе 211.

В результате на выборах Дивинский набрал более 47 тысяч голосов. Ближайший к нему по числу голосов кандидат получил около 15 тысяч голосов.

София Саттарова

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